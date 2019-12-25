Синоптики: в пятницу петербуржцы отхватят кусочек зимы перед потеплением

На дорогах по-прежнему возможна гололедица.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в Петербург придет последний снег перед теплыми выходными. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным ведомства, сегодня в Петербурге ожидается небольшой снег и гололедица. Температура воздуха составит -4 градуса по Цельсию. Ветер будет дуть северный до 4 м/с, а атмосферное давление составит 763 мм рт. столба.

При этом уже в эту субботу, 7 февраля, в городе ожидается температура воздуха от -1 до 0 градусов по Цельсию. По словам синоптиков, петербуржцам придется ещё подождать настоящей русской зимы.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга продлят запрет выхода на лед до 15 февраля.

Фото:pixabay