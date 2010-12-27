Синоптики: в Петербург возвращается классическое лето с дождями и прохладой 

На неделе в городе будет всего 16 градусов тепла.

Во вторник, 25 июня, стало известно, что в город на Неве вернется "классическое лето". Об этом сообщает в Facebook синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, по данным Северо-Западного гидрометцентра, со среды погода начнёт ухудшаться. В городе ожидаются дожди и ветер. Кроме того, из города уйдет тепло. С 26 июня столбики термометра будут показывать днем до 16 градусов тепла, а ночью около +10 .

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