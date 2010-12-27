  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптики: в Петербург возвращается классическое лето с дождями и прохладой 
Сегодня, 20:01
327
IRINA_CHALKINA

Синоптики: в Петербург возвращается классическое лето с дождями и прохладой 

0 0

На неделе в городе будет всего 16 градусов тепла.

Во вторник, 25 июня, стало известно, что в город на Неве вернется "классическое лето". Об этом сообщает в Facebook синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, по данным Северо-Западного гидрометцентра, со среды погода начнёт ухудшаться. В городе ожидаются дожди и ветер. Кроме того, из города уйдет тепло. С 26 июня столбики термометра будут показывать днем до 16 градусов тепла, а ночью около +10 .

Ранее мы сообщали о том, что на Богатырском проспекте петербуржцы заметили змею

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, погода спб, прогноз погоды, синоптики спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии