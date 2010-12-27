На Богатырском проспекте петербуржцы заметили змею

Днем 25 июня в Приморском районе Петербурга автомобилисты едва не задавили змею. Рептилия переползала дорогу в оживленном месте. В сети появились фотографии с места происшествия.
Пользователи интернета неоднозначно отреагировали на эту новость. Одни пожалели змею, другие посмеялись над ситуацией.
"Помогите змее переползти дорогу, как уточкам", — написала некая Елена Киселева.
"Жалко змейку!", — воскликнула Юлия Петрова.
"Может кто с пригорода привез на машине", — предположила Яна Сидоркина, в ответ получив — "Зайцем доехала!".
Петербуржцы опознали в змее ужа. Они подумали, что хладнокровное могло выползти на горячий асфальт, чтобы погреться на солнце.
Отметим, что Богатырский проспект находится недалеко от Юнтоловского заказника. Там, как известно, обитает много гадюк и других видов змей.
Ранее на Дворцовой набережной пара уток по "зебре" перешла в Летний сад.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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