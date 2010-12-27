На Богатырском проспекте петербуржцы заметили змею

Рептилию едва не задавили на оживленной проезжей части.

Днем 25 июня в Приморском районе Петербурга автомобилисты едва не задавили змею. Рептилия переползала дорогу в оживленном месте. В сети появились фотографии с места происшествия.

Пользователи интернета неоднозначно отреагировали на эту новость. Одни пожалели змею, другие посмеялись над ситуацией.

"Помогите змее переползти дорогу, как уточкам", — написала некая Елена Киселева.

"Жалко змейку!", — воскликнула Юлия Петрова.

"Может кто с пригорода привез на машине", — предположила Яна Сидоркина, в ответ получив — "Зайцем доехала!".

Петербуржцы опознали в змее ужа. Они подумали, что хладнокровное могло выползти на горячий асфальт, чтобы погреться на солнце.

Отметим, что Богатырский проспект находится недалеко от Юнтоловского заказника. Там, как известно, обитает много гадюк и других видов змей.

Ранее на Дворцовой набережной пара уток по "зебре" перешла в Летний сад.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб