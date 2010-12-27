Синоптики: в Ленобласти похолодает до +1

Синоптики заявили, что в эту пятницу, 12 июля, в Ленинградской области похолодает. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Так, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер будет достигать 8 м/с. Днем температура воздуха прогреется максимум до +17, а ночью столбики термометра опустятся до +1.
МЧС просит жителей ленобласти не выходить на водные объекты и воздержаться от посещения лесов.
Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется летняя погода. В данный момент над Северной столицей навис атмосферный фронт.
Фото:pixabay
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