Синоптики: в Ленобласти похолодает до +1

Также в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Синоптики заявили, что в эту пятницу, 12 июля, в Ленинградской области похолодает. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер будет достигать 8 м/с. Днем температура воздуха прогреется максимум до +17, а ночью столбики термометра опустятся до +1.

МЧС просит жителей ленобласти не выходить на водные объекты и воздержаться от посещения лесов.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется летняя погода. В данный момент над Северной столицей навис атмосферный фронт.

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