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Синоптики уверены, что теплая зима в Петербурге не повторится
Сегодня, 21:58
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smirenny

Синоптики уверены, что теплая зима в Петербурге не повторится

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Специалисты прогнозируют снег и лед.

Теплая зима, как это было в прошлом году, не должна повториться, заверил лавный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Прошлой зимой почти не было льда и снега. В этом январе, феврале и марте ожидают другую погоду. Помимо снега и льда синоптик предсказал замерзание озер и рек. Устойчивая зима должна начаться к новогодним праздникам. Однако температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 градуса. Теплая погода может быть и в двух декадах декабря. Также первый месяц зимы должен порадовать осадками в виде снега.

Ранее мы писали, что на Петербург надвигается циклон с мокрым снегом и штормовым ветром.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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