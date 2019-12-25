На Петербург надвигается циклон с мокрым снегом и штормовым ветром

Погода стабилизируется 20 ноября.

Сильные порывы ветра гонят на Петербург циклон, прохождение которого будет сопровождаться снегом, переходящим в дождь. Об этом сообщил "Фонтанке" главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Циклон пройдет над городом 18 и 19 ноября, 20 числа погода стабилизируется и вернется к текущим показателям. Уже завтра начнется мокрый снег, переходящий в дождь. Порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Снег сразу же будет таять, а на улице ближайшие два дня будет до +10 градусов. Похолодание придет 20 ноября.

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