Синоптик рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Максимально воздух прогреется в конце июля-начале августа.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью "Российской газете", когда наступят самые жаркие дни этого лета.

Специалист отметил, что нагретая солнечным светом поверхность Земли медленно передает тепло вниз. Поэтому так называемый деятельный слой суши прогреется только после 20 июля. После этого почва начнет передавать тепло в атмосферу. Таким образом, самые жаркие дни на территории средней полосы России наступят с 26 июля по 5 августа.

Кроме того, Вильфанд напомнил, что 21 июня был день летнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня достигла максимальной отметки — 17 часов 33 минуты. До конца месяца дни будут продолжительнее, чем ночи. Затем они начнут постепенно сокращаться.

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