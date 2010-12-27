К середине недели в Петербурге похолодает до плюс 15 градусов

На город надвигается холодный циклон.

На Петербург надвигается холодный циклон, поэтому к середине недели в городе похолодает до плюс 15 градусов и увеличится количество осадков. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на слова доктора географических наук, профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина.

Специалист рассказал, что теплая погода в Петербурге сохранится до среды. В четверг, 27 июня, похолодает до плюс 15 градусов. Понижение температуры будет сопровождаться обильными осадками и порывистым ветром. Однако в понедельник, 1 июля, вновь потеплеет до плюс 22 градусов.

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