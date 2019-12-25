Синоптики рассказали петербуржцам о погоде на выходных

На выходных ожидается до +34 градусов.

Петербуржцев ждут солнечные выходные. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 10 июля, в Петербурге будет облачно. Температура воздуха ночью составит +21…+23 градусов, днем воздух прогреется до +32…+34 градусов. Однако во второй половине дня в городе местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Субботний день пройдет в сопровождении юго-восточного ветра.

В воскресенье, 11 июля, в городе по-прежнему будет облачно, но без осадков. Ночью воздух прогреется до +22…+24 градусов, днем - до +30…+32 градусов. В воскресенье ожидается юго-западный ветер.

В Петербурге по-прежнему держится аномальная жара, из-за которой на Заневской площади лопнул трамвайный рельс.

Фото: pexels.com