В последние выходные 2020 года в Петербурге будет морозно

На дорогах ожидается гололедица.

Синоптики спрогнозировали погоду на последние выходные 2020 года. Прогноз размещен на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, в субботу, 26 декабря температура воздуха в течение суток может опуститься до -5 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный. На дорогах гололедица, снежные накаты. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

В воскресенье, 27 декабря, температура воздуха ночью опустится до -15, днем до -8. На дорогах также ожидается гололедица, местами слабый снег, изморозь. Атмосферное давление будет повышаться. Ветер переменный слабый, во второй половине дня южный умеренный.

Ранее мы писали, что в новогоднюю ночь в Петербурге будет около нуля.

Фото: Piter.TV