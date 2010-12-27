Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

Горожанам стоит ждать ясных дней без осадкой.

В ближайшие дни в Петербурге будет ясная погода. Об этом написал в своем Facebook специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В конце рабочей недели в городе на Неве будет ощущаться влияние тыловой части уходящего циклона. В облаках появится много прояснения, а дожди примут кратковременный характер и постепенно прекратятся.

Леус также добавил, что днем 28 июня температура воздуха прогреется до 18-20 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление вырастет до 756 мм рт. ст.

Ранее синоптик рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета.

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