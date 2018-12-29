Синоптики предупредили жителей Ленобласти о резком ухудшении погоды

Уже в предстоящую пятницу ожидается сильный снег, метель со скоростью 15—17 м/с.

Синоптики предупредили жителей 47 региона о резком ухудшении погоды. Об этом сообщает сетевое издание rt.com.

В четверг, 10 января, автомобилистам советуют проявлять внимательность из-за гололёда, а в пятницу, 11 января, ожидается сильный снег, метель со скоростью 15—17 м/с. ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Помимо прочего, в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу отметили, что не стоит выходить на лёд до 15 января, так как это не безопасно и может привести к трагическим последствиям.

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Источник: сетевое издание rt.com

Фото: Piter.TV