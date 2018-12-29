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В Ленобласти разыскивают женщину с татуировкой орла
Сегодня, 14:10
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KaterinaKono13

В Ленобласти разыскивают женщину с татуировкой орла

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Женщина 45-лет пропала в Кингисеппском районе Ленобласти.

В среду, 9 января, в Кингисеппском районе Ленобласти пропала женщина 45-ти лет. О ее пропаже в правоохранительные органы сообщил муж. Об этом информирует сетевое издание "Маяк". 

Полиция разыскивает женщину в возрасте 45 лет. Она была одета в синий пуховик, белые сапоги, чёрно-белую шапку, чёрную кофту и лосины. Из особых примет - татуировка в виде орла с лицом девушки на правой руке. Сообщается, что женщина работала парикмахером, судимостей не имеет.

Каждого, кому станет что-либо известно по этому инциденту, просят как можно скорее обратиться в правоохранительные службы.

Ранее в Piter.TV: Минимальная зарплата выборжан и жителей Ленобласти теперь составляет 12000 рублей

Источник: информационный сайт г. Сосновый Бор "Маяк"

Фото: kissmytattoo.ru

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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