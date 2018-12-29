Минимальная зарплата выборжан и жителей Ленобласти теперь составляет 12000 рублей

С 1 января 2019 года в Ленобласти изменился размер минимальной заработной платы. Об этом сообщает информационное издание "Маяк".
Минимальный размер зарплаты теперь составляет 12000 рублей и не может быть ниже этой суммы на территории действия Соглашения. Кроме того особо подчеркивается, что цифра не является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.
Контролировать выполнение Соглашения будет само правительство Ленобласти.
Источник: информационное издание "Маяк"
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