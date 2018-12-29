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Синоптики предупредили петербуржцев о снегопаде в первый рабочий день
Вчера, 14:21
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nadiputintseva

Синоптики предупредили петербуржцев о снегопаде в первый рабочий день

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На дорогах города будет гололедица.

В первый рабочий день 2019 года синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозируют небольшой снегопад.

9 января ожидается облачная погода. Несмотря на то, что днем снега выпадет немного, к вечеру осадки увеличатся. Температура воздуха составит -4…-6 градусов по Цельсию. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. К вечеру температура воздуха понизится до -10 градусов.

Ранее Piter.tv сообщал, что зимний марафон перекроет проезд по "Дороге жизни".

Фото: Pixabay.com

Теги: гололедица, погода в петербурге, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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