Синоптики предупредили петербуржцев о снегопаде в первый рабочий день

На дорогах города будет гололедица.

В первый рабочий день 2019 года синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозируют небольшой снегопад.

9 января ожидается облачная погода. Несмотря на то, что днем снега выпадет немного, к вечеру осадки увеличатся. Температура воздуха составит -4…-6 градусов по Цельсию. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. К вечеру температура воздуха понизится до -10 градусов.

Ранее Piter.tv сообщал, что зимний марафон перекроет проезд по "Дороге жизни".

Фото: Pixabay.com