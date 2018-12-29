Зимний марафон перекроет проезд по "Дороге жизни"

27 января "Дорога жизни" станет недоступна для проезда автомобилей почти на весь день. По трассе будет проходить ежегодный зимний марафон, посвященный освобождению Ленинграда от блокады фашистов.
Пресс-служба правительства региона сообщает, что ограничения будут действовать с 11:30 до 18:30. Дорогу перекроют поэтапно. Отмечается, что ограничения не коснуться транспортных средств, принимающих участие в марафоне, и транспорта специального назначения.
Объездные пути для автомобилей и автобусов предусмотрены по дорогам "Спецподъезд Ваганово", "Подъезд к Коккорево", "Проба— Лепсари — Борисова Грива", "Подъезд к поселку Рахья", "Станция Магнитная — поселок им. Морозова". Также "Мельничный Ручей — Кирпичный завод", "Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск" и федеральной трассе А-120 "Магистральная".
Напомним, ранее Piter.tv писал, что жители Ленобласти смогут принять участие в фестивале "Большие Святочные Гулянья".
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