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Жители Ленобласти смогут принять участие в фестивале “Большие Святочные Гулянья”
Вчера, 23:16
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KaterinaKono13

Жители Ленобласти смогут принять участие в фестивале “Большие Святочные Гулянья”

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Фестиваль проходит традиционно как своеобразный символ Рождества. Гостей мероприятия ожидают горячие напитки, интересные викторины, ярмарки ремесленников и святочные игры.

В Сланцевском районе Ленобласти состоится традиционный рождественский фестиваль "Большие Святочные Гулянья". Об этом сообщает информационное агентство "Мойка78". 

На фестивале представят творческие коллективы и мастеров национально-культурных объединений региона. В 2018 году фестиваль получил первое место профессиональной туристической премии Russian Event Awards.

Уже в предстоящую субботу, 12 января, в посёлке Ложголово откроется временной портал в 19 век. 

Аутентичный фестиваль будет пронизан стариной и народным колоритом. В дереве пройдут настоящие святочные гуляния в компании колядовщиков. Гостей мероприятия ждут горячие напитки и угощения. Всех посетителей познакомят с забытыми святочными традициями, а также проведут мастер-классы и ярмарку с товарами ручной работы. Также все это дополнят уличными играми и огненной потехой.

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Источник: информационное агентство "Мойка78"

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали, Выборг,

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