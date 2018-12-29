Жители Ленобласти смогут принять участие в фестивале “Большие Святочные Гулянья”

Фестиваль проходит традиционно как своеобразный символ Рождества. Гостей мероприятия ожидают горячие напитки, интересные викторины, ярмарки ремесленников и святочные игры.

В Сланцевском районе Ленобласти состоится традиционный рождественский фестиваль "Большие Святочные Гулянья". Об этом сообщает информационное агентство "Мойка78".

На фестивале представят творческие коллективы и мастеров национально-культурных объединений региона. В 2018 году фестиваль получил первое место профессиональной туристической премии Russian Event Awards.

Уже в предстоящую субботу, 12 января, в посёлке Ложголово откроется временной портал в 19 век.

Аутентичный фестиваль будет пронизан стариной и народным колоритом. В дереве пройдут настоящие святочные гуляния в компании колядовщиков. Гостей мероприятия ждут горячие напитки и угощения. Всех посетителей познакомят с забытыми святочными традициями, а также проведут мастер-классы и ярмарку с товарами ручной работы. Также все это дополнят уличными играми и огненной потехой.

Ранее в Piter.TV: Выборжане и гости города вновь могут посетить Башню святого Олафа

Источник: информационное агентство "Мойка78"