Выборжане и гости города вновь могут посетить Башню святого Олафа

Билет на посещение достопримечательности стоит 500 руб.

Башню святого Олафа в Выборге вновь открыли для горожан и гостей города. Об этом сообщает информационное издание "Невские новости".

Достопримечательность временно открыли после завершения ремонтно-реставрационных работ по фасадам башни. Соответствующее объявление появилось у Выборгского замка. В нем сказано, что подняться можно также в составе экскурсионной группы – они собираются раз в 30-60 минут. Несовершеннолетние могут посещать башню только со взрослыми.

Отметим, что при желании подняться на смотровую площадку, стоит также учитывать ее высоту - 40 метров. Особенно стоит обратить на это внимание людям со слабым здоровьем.

Билет на посещение объекта стоит 500 рублей. Как сообщают очевидцы в группе "Интересный Выборг" очередь из желающих посетить достопримечательность собралась немаленькая, несмотря на цену билетов.

Источник: информационное издание "Невские новости"

Фото: "Интересный Выборг"