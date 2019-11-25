Синоптики предупредили об "атмосферной впадине" в России

После "клыка" страну ждет "впадина".

В Гидрометцентре рассказали про "атмосферную впадину" в России. Атмосферное давление начнет приходить в норму только с середины недели. К 29 ноября оно упадет до 732 мм ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра России Людмилу Пршину.

Оно сравняется со среднеклиматическими показателями, равными 748 мм ртутного столба. Специалисты добавили, что на прошлой неделе страна наблюдала такое явление как "климатический зуб". В течение двух дней давление было близко к экстремально высокому. На графиках подобная ситуация напоминает большой зуб или клык.

По мнению экспертов, подобные перепады негативно сказываются на здоровье людей. Особенно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее Piter.tv писал о том, что погода в Петербурге испортится к началу следующих выходных.

Видео: YouTube/Timestorm Films