Температура находится выше нормы из-за циклона.

Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели. В Гидрометцентре считают, что сейчас в РФ господствует обширный и глубокий Североатлантический циклон. Об этом рассказали "РИА Новости".

Циклон ответственен за обеспечение страны "небывалым" для февраля теплом. В среднем температурная аномалия достигает 8-12 градусов по Цельсию. На севере Урала и в Сибири - до плюс 16 градусов выше нормы.

На Центральную часть страны надвигается волновой циклон, который принесет осадки 23 февраля. Однако температурные показатели не изменятся. В Москве можно ждать погоду в 4-8 градусов. Местами будет облачное небо и дождь.

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Видео: YouTube/Timestorm Films