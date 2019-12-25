Главный синоптик Петербурга пообещал похолодание на выходных

В Ленобласти в воскресенье даже могут ударить морозы.

Навыходных, 31 октября и 1 ноября, в Петербурге и Ленобласти немного похолодает. Об этом рассказал 78.ru главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

По словам специалиста, похолодание связано с уходом дождливого циклона и начавшимся ростом атмосферного давления, которое и определит погоду в регионе. Ожидается, что в субботу покажется солнце, ветер будет слабым и усилится в воскресенье. Осадков оба выходных можно не бояться, заверил Колесов. Дневная температура будет держаться около +5...+9 градусов оба дня в Петербурге и до +8 в Ленобласти, ночью в городе будет от +1 до +3 градусов, в области могут ударить морозы.

Ранее мы писали, что Петербург стал лидером среди городов России по программе туристического кешбэка.

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