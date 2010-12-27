Синоптики Михаил Леус пообещал петербуржцам ветер, дождь и похолодание

По прогнозу синоптика, столбик термометра поднимется до +9…+11°.

В среду, 2 октября, циклонический вихрь принесет в Петербург похолодание и дожди. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, столбик термометра поднимется до +9…+11° в Санкт-Петербурге и до +7…+12° - в Ленинградской области. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метро в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы.

Ранее петербургский Гидрометцентр подвел итоги сентября.

Фото: Piter.TV