Синоптики обещают петербуржцам похолодание к Крещению

Люди будут окунаться в открытую воду, так как лед не успеет образоваться.

В Петербурге синоптики говорят о похолодании. Однако крещенских морозов жителям города ждать не стоит. Любителям зимнего купания придется опускаться в воду при температуре воздуха до минус и минус 8 градусов по Цельсию. Похолодание начнет захватывать территорию региона не раньше 16 января. Мороз будет продвигаться постепенно, резких изменений погодных условий не произойдет.

Отмечается, что к Крещению устойчивого ледового покрытия на местных водоемах не будет. Петербуржцам придется окунаться в прорубь в открытую воду.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти обещают сильный ветер и гололедицу 13 января.

Фото: Piter.tv

