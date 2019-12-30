В Ленобласти обещают сильный ветер и гололедицу 13 января

Синоптики рассказали о погоде на первый день рабочей недели.

В Ленинградской области 13 января ожидается усиленный ветер. Синоптики не исключают осадки на территории региона. Об этом сообщили специалисты из ФГБУ "Северо-Западного УГМС".

В течение дня небо будет облачным с временными прояснениями. В ночное время следует ожидать дождливую погоду в большинстве районов области. Частично осадки выпадут в небольшом количестве, но стоит также рассчитывать на умеренные ливни. Днем можно будет увидеть мокрый снег. Ветер придет с западной стороны. Его порывы достигнут днем 6-11 метров в секунду, в ночное время - до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха останется в пределах от минус одного до плюс четырех градусов по Цельсию. Водителей предупреждают о гололедице. Атмосферное давление незначительно повысится.

Ранее Piter.tv писал о том, что температура в Петербурге не смогла подняться до рекордной отметки.

Фото: Piter.tv

