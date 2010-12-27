Синоптики: начало недели в Петербурге будет холодным

Столбик термометра не покажет больше 8 градусов тепла.

В понедельник, 23 сентября, петербургские синоптики рассказали о предстоящей погоде в Северной столице. Об этом сообщают в Северо-Западном Гидрометцентре.

Специалисты отмечают, что в ближайшее время петербуржцам не стоит ждать потепления. К сожалению, на этой неделе столбик термометра не покажет больше 8 градусов тепла. Ночью температура упадет до минус 2 градусов. Ветер будет дуть северный, северо-западный 5-10 м/с.

Кроме того, в среду, 25 сентября, ожидаются ливни.

Ранее мы сообщали о том, что в Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание в Центральной части России.

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