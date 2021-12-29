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Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится оттепель
Сегодня, 14:37
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится оттепель

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Самым теплым днем на этой неделе станет 10 февраля.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда закончится оттепель. По словам специалиста, в понедельник в город пришел очередной циклон. Он принес с собой снег и плюсовую температуру.

Завтра, 8 февраля, влияние циклона сохранится. Осадки постепенно прекратятся, ветер подует с юга, юго-востока слабый, со скоростью до 10 м/с даже в акваториях. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

В среду, 9 февраля, влияние циклона закончится, температура понизится. В ночные часы в Петербурге ожидается до -2…-4 градусов, в Ленобласти – до -7 градусов.

Самым теплым днем станет 10 февраля. В город придет очередной циклон. В четверг вновь усилятся осадки, ветер будет не сильный. Столбики термометров в Петербурге покажут до +1…+3 градусов.

Понижение температуры ожидается только в выходные. В субботу и воскресенье будет слабоморозная погода, оттепели уже не предвидится.

Ранее мы писали, что Петербург побил предыдущий рекорд по высоте снежного покрова.

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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