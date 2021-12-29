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Петербург побил предыдущий рекорд по высоте снежного покрова
Сегодня, 11:22
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербург побил предыдущий рекорд по высоте снежного покрова

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Высота сугробов составила 41 см.

В Петербурге за минувшие сутки был обновлен рекорд зимы 2021-2022 по высоте снежного покрова. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик заявил, что новый рекорд был установлен в воскресенье. В этот день высота снежного покрова составила 41 см. Однако пришедшая в город оттепель привела к резкому таянию снега. За сутки высота сугробов уменьшилась на 25%, достигнув к утру понедельника 33 см.

Теплая погода сохранится в Петербурге до конца рабочей недели.

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Фото: pexels.com

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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