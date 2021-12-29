Петербург побил предыдущий рекорд по высоте снежного покрова

Высота сугробов составила 41 см.

В Петербурге за минувшие сутки был обновлен рекорд зимы 2021-2022 по высоте снежного покрова. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик заявил, что новый рекорд был установлен в воскресенье. В этот день высота снежного покрова составила 41 см. Однако пришедшая в город оттепель привела к резкому таянию снега. За сутки высота сугробов уменьшилась на 25%, достигнув к утру понедельника 33 см.

Теплая погода сохранится в Петербурге до конца рабочей недели.

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Фото: pexels.com