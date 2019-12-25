Синоптик рассказал петербуржцам о погоде на выходных

Горожане проведут выходные в сопровождении дождя.

Петербуржцев ждут дождливые выходные. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В субботу, 7 августа, в Петербурге будет облачная и ветреная погода. Местами пройдут дожди. В ночь на воскресенье петербуржцев ожидают интенсивные дожди. Температура воздуха днем прогреется до +18…+20 градусов.

Однако в воскресенье, 8 августа, дожди покинут город. Температура воздуха днем составит +21…+23 градусов. Синоптик добавил, что дожди будут слабее тех, которые прошли в Петербурге в начале недели.

Напомним, в ночь со 2 на 3 августа на Петербург и пригороды обрушились ливни с порывами ветра до 25 метров в секунду. За сутки выпало более половины среднемесячной нормы осадков.

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