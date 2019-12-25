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Синоптик рассказал петербуржцам, когда ждать весну
Сегодня, 17:22
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smirenny

Синоптик рассказал петербуржцам, когда ждать весну

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Надеяться можно на последнюю неделю марта.

Петербуржцы, уставшие от зимы, в том числе от морозов и метелей в марте, задаются вопросом: когда же придет весна? Главный синоптик Александр Колесов ответил на этот вопрос, передает издание Peterburg2.ru. 

Несмотря на то, что март считается в Петербурге зимним месяцем, горожане давно ждут тепла. По словам эксперта, снять пуховик и порадоваться солнцу можно уже в последнюю неделю – с 24 марта. В Северной столице должна установиться стабильно теплая погода. 

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербурге ожидается минус и небольшой снег. Ночью температура воздуха местами опустится до -10 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: весна, погода, прогноз погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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