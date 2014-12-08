Синоптик рассказал о погоде в день начала блокады Ленинграда

Александр Колесов отметил, что в роковую дату в городе было очень холодно. Однако сегодня, 8 сентября 2022 года, столбики термометров опустились ещё ниже.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о том, какой была погода в день начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 года. О климатической ситуации в роковую для города дату специалист сообщил в своём Telegram-канале.

Колесов подчеркнул, что этот день, как и вся первая неделя месяца, выдались холодными, особенно по сравнению с показателями за другие года в XX веке. Температура 8 сентября 1941 года днём составила +14 градусов, а за первую декаду месяца столики термометров в среднем поднимались до +9,7 градусов. Как выяснилось, это одни из самых низких показателей за 60-летний ряд наблюдений того периода.

Также синоптик отметил, что сентябрьскую погоду блокадного Ленинграда можно прочувствовать прямо сейчас, поскольку текущие температурные показатели оказались даже немного холоднее.

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Фото: Piter.TV