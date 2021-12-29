Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на выходные

Предстоящей ночью в городе станет немного прохладнее.

В ночь на 19 февраля погоду в Петербурге будет определять барический гребень. В небе появятся прояснения, однако станет немного прохладнее. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов в беседе с 78.ru.

По словам специалиста, температура воздуха понизится до -1…-3 градусов. Однако днем придет очередной циклон и принесет с собой потепление. Серьезных усилений ветра не предвидится. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега.

Далее циклон уйдет на восток, и ночь на 20 февраля вновь будет холодная. В дневные часы столбики термометров приблизятся к 0 градусов.

Синоптик отметил, что вся следующая неделя в Петербурге будет морозной. От 0 до -5 градусов днем, ночью еще холоднее.

Ранее мы писали, что "Теплосеть" регулирует подачу тепла потребителям во время "температурных качелей".

Фото: pexels.com