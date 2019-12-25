Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе

Потепление придет в город в конце недели.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода будет в городе и Ленобласти на этой неделе. По его словам, синоптическая ситуация в регионе сейчас очень изменчива. Об этом пишет 78.ru.

Сегодня на север Ладоги ушел циклон. Благодаря этому в городе хоть и ветрено, но довольно солнечно и тепло. Столбики термометров показывают +15…+16 градусов.

Во вторник, 25 мая, существенных изменений в атмосфере не предвидится. Давление будет повышенное, наступит небольшой перерыв в осадках. Температура воздуха составит +17 градусов.

В среду, 26 мая, в регион придет очередной циклон и принесет с собой осадки. В Ленобласти дожди начнутся с самого утра, в Петербурге – пройдут в середине дня. В ночь на четверг возможны заморозки до -1…-2 градусов.

Это будет первое такое сильное похолодание после длительного теплого периода. Отметил синоптик

При этом если первая половина недели пройдет с циклонами, то уже в пятницу в городе установится хорошая погода. С 28 мая начнет усиливаться антициклон, осадков не ожидается. К выходным воздух в городе прогреется до +18…+20 градусов, в Ленобласти до +15…+20 градусов. Будет солнечно.

Ранее мы писали, что петербуржец решил прополоскать ковер в образовавшейся после дождя луже.

Фото: pixabay.com