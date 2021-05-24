Видео: петербуржец решил прополоскать ковер в образовавшейся после дождя луже

Днем 24 мая в объектив видеокамеры попал предприимчивый петербуржец, который решил обратить в пользу ситуацию с дождливой погодой и прополаскать в огромной луже ковер.
Мужчину, который в луже полощет ковер, заметили во дворе дома на улице Есенина. По словам местных жителей, после дождя здесь опять образовался "водоем".
"Любопытно: какой степени засратости был этот ковер, что его пытаются помыть в этой смрадной луже?", - задался вопросом один из комментаторов.
"Выше по течению баба ребенка купает", - пошутил другой.
"Ну чем ни Индия?" – отметил третий.
"Ну так вы тарифы на ЖКХ видели? Главное, чтоб не оштрафовали за "использование природных ресурсов без приборов учета", - пошутил еще один.
Ранее мы писали, что иномарка утонула в гигантской луже на Парнасе.
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