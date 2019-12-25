Синоптик рассказал, когда в Ленобласти откроется купальный сезон

Сегодня температура воздуха в водоемах достигает +8…+10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда можно начать готовиться к купальному сезону в Ленобласти. По словам специалиста, сегодня температура воздуха в водоемах достигает +8…+10 градусов. Синоптик уверен, что часть населения откроет сезон уже сейчас. Об этом пишет 78.ru.

Холоднее всего в Ладоге. Вода в Финском заливе в районе Кронштадта на данный момент прогрелась до +9 градусов. На мелководье в Ломоносове +14 градусов, в Лисьем Носу +15 градусов.

По прогнозу синоптика, вскоре из региона уйдет циклон, погода изменится. Третья декада месяца будет прохладной. Столбики термометров будут колебаться от +12 до +18 градусов, пройдут дожди и ливни.

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