Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на майские праздники

Прохлада сохранится в городе в течение всей последней недели апреля.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать горожанам на майских праздниках. В беседе с 78.ru он заявил, что тепло в город вернется еще не скоро. На протяжении всей последней недели апреля будет прохладно.

По словам Колесова, в течение трех последующих дней Петербург окажется во власти тыловой части циклона. Из-за этого пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет опускаться до 0 градусов, днем ожидается +5…+7. Ветер подует с севера, северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

В пятницу характер погоды изменится за счет циклона, который уйдет на север европейской территории России. Будет облачно с прояснениями, закончатся осадки. Воздух прогреется до +10 градусов.

В первые дни мая, с 1 по 4 число, город будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов. Примерно с 5 мая станет еще теплее. Осадки прекратятся, столбики термометров покажут +10...+15 градусов и даже выше.

Ранее мы писали, что майские выходные сделали необязательными для некоторых предприятий.

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