Синоптик рассказал, что снегопады вернутся в Петербург на майских

На первомайские праздники, по словам Колесова, жары не будет, ожидается дневная температура в районе плюс 10 градусов и даже выше.

Во вторник, 26 апреля, главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде, которая ждет горожан в ближайшие несколько дней.

Так, впереди непродолжительное, но существенное похолодание. Колесов заявил, что "хотя циклон уже далеко, но влияние свое он продолжает оказывать на нашу погоду. В его тылу к Петербургу начинает поступать очень холодный воздух, который распространяется с Арктики через Баренцево море".

Ближайшие три дня будут наиболее холодными, а 27 апреля в Петербурге будет солнечно, но не больше пяти градусов тепла. Колесов добавил, что "при такой холодной воздушной массе, которая к нам придет, осадки, особенно в ночные часы, будут выпадать в виде мокрого снега. Наиболее сложный день 29 апреля, когда через Петербург ожидается прохождение атмосферного фронта и мокрого снега будет больше, но он будет весь таять".

На первомайские праздники, по словам Колесова, жары не будет, ожидается дневная температура в районе плюс 10 градусов и даже выше.

Ранее мы писали, что стало известно, какую погоду принесет в Петербург циклон "Рената" на будущей неделе.

Фото: Piter.tv

