Синоптик рассказал, что на Москву обрушится циклон "Барбара"

Синоптик Александр Ильин рассказал, что на Москву обрушится циклон "Барбара". Об этом он сообщил телеканалу "360".

По словам эксперта, циклон принесет с собой в регион осадки в виде дождей и мокрого снега. Он подчеркнул, что жителям столицы не стоит готовиться к худшему. Ильин уточнил, что по пути в Московскую область циклон растеряет почти всю влагу.

Также синоптик отметил, что в период с 14 по 16 октября в Москве может выпасть мокрый снег. Он добавил ,что в основном осадки будут идти в ночные часы при низкой температуре.

Фото: Piter.tv