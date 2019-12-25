Гребень антициклона продолжит оказывать влияние на погоду в Петербурге

Благодаря циклону в субботу будет облачно и без осадков.

В субботу, 15 февраля, стало известно, что антициклон, уходящий на юго-восток, еще некоторое время продолжит оказывать влияние на погоду в Петербурге. Об этом, на своей странице в Facebook, рассказал Михаил Леус, специалист гидрометцентра "Фобос".

Благодаря этому, в течение дня будет стоять теплая облачная погода, а вероятность осадков будет стремиться к нулю. Температура воздуха поднимется до +4 градусов, а южный ветер не разовьет скорость больше 10 метров в секунду.

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