Россиянам пообещали новые погодные аномалии

Прогноз на ближайшие дни привели в центре "Фобос".

Синоптики предсказали погоду в Центральной России до начала будущей недели. Предполагается, что в регион придет мощный циклон и теплая погода.

К уик-энду 15-16 февраля атмосферное давление повысится, а количество осадков окажется минимальным. Ночная температура воздуха составит порядка -2...-7 градусов, а днем потеплеет до нуля градусов и отметки чуть выше.

С начала будущей недели в регионах центральной России появится теплый атмосферный фронт и сильный ветер. Температура воздуха в столице ожидается до +5 градусов, а плюсовые температуры ожидаются даже ночью.

Ранее мы сообщили о том, что в День всех влюбленных в Петербурге ожидается тело и сухая погода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики отметили, что накануне ночью местами пройдёт небольшой мокрый снег. Однако днем воздух в городе прогреется до +2 градусов.

Видео: YouTube / Timelab Pro