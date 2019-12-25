В Петербурге в День всех влюбленных придет тепло

Воздух в городе прогреется до +2 градусов.

В пятницу, 14 февраля, в День всех влюбленных в Петербурге ожидается тело и сухая погода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики отметили, что накануне ночью местами пройдёт небольшой мокрый снег. Однако днем воздух в городе прогреется до +2 градусов .Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится.

В ночь на выходные в Петербурге снова похолодает. Водителей просят быть внимательнее, так как на дорогах образуется гололедица.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики предсказали раннюю весну европейской части России.

Фото:pixabay