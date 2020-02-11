Весна в европейской части России, по предварительным прогнозам, наступит через несколько недель.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что синоптики предсказали раннюю весну европейской части России. Специалисты Росгидромета сделали предварительные расчеты.

Синоптики предполагают, что вена придет в европейскую часть России уже через несколько недель. При этом специалисты остерегаются давать точные прогнозы из-за аномальной зимы. Напомним, что в этом году зимние месяцы удивили россиян своей теплотой. В петербурге даже распустились почки на деревьях.

Отмечается, что расчеты могут измениться в любой момент на фоне неустойчивой ситуации с погодой.

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