Синоптик предупредил о возвращении дождей в Петербург

По данным Александра Колесова, холод надолго задержится в городе из-за ветра и прохладных воздушных масс.

В начале сентября жителям Северной столицы не стоит ожидать потепления. В ночь на 6 с 7 сентября в город снова нагрянут сильные дожди из Ленобласти. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале.



Специалист отметил, что на данный момент температура в городе установилась гораздо ниже нормы: такое явление уже наблюдалось в 2021-ом, а также в 2010 и 2003 годах. На данный момент в городе господствуют прохладные воздушные массы и сильный ветер, подчеркнул Колесов.



Максимальная температура, которая ждёт петербуржцев за окном в ближайшее время, составит +14 градусов. Однако синоптик напомнил, что ночи по-прежнему будут холодными.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 5 сентября температура на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Фото: Piter.TV