В Петербурге 5 сентября температура будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы

Также местами ожидаются кратковременные дожди.

В начале новой рабочей недели Петербург останется на периферии далёкого циклона, во власти холодного и относительно влажного воздуха. При облачной с прояснениями погоде местами вновь пройдут небольшие дожди, температурный фон будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 5 сентября +12…+14, по Ленобласти +10…+15 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник погода мало изменится.

Фото: Piter.tv