Синоптик предсказал Петербургу продолжительную жару

Северо-западные и центральные регионы РФ прочувствуют на себе влияние антициклона.

С конца недели в Петербурге установится по-настоящему летняя погода. Горожане прочувствуют на себе жару от палящего солнца, сообщил синоптик Юрий Куткевич.

Как отметил эксперт, с 24 июня столбик термометра достиг отметки в +25 градусов, а дождей в течение недели не ожидается. Та же ситуация ожидается и в Ленобласти. Аномалии произойдут на фоне антициклона, затронувший Северо-западные и центральные регионы РФ.

Знойная погода не оставит город и на следующей неделе - ожидается потепление до +32 градусов, подчеркнул синоптик.

Ранее мы сообщили о том, что 24 июня может стать самым тёплым днём в Петербурге с начала года.

Фото: Piter.TV