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Синоптик предсказал Петербургу продолжительную жару
Сегодня, 15:29
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Синоптик предсказал Петербургу продолжительную жару

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Северо-западные и центральные регионы РФ прочувствуют на себе влияние антициклона.

С конца недели  в Петербурге установится по-настоящему летняя погода. Горожане прочувствуют на себе жару от палящего солнца, сообщил синоптик Юрий Куткевич. 

Как отметил эксперт, с 24 июня столбик термометра достиг отметки в +25 градусов, а дождей в течение недели не ожидается. Та же ситуация ожидается и в Ленобласти.  Аномалии произойдут на фоне антициклона, затронувший Северо-западные и центральные регионы РФ. 

Знойная погода не оставит город и на следующей неделе - ожидается потепление до +32 градусов, подчеркнул синоптик. 

Ранее мы сообщили о том, что 24 июня может стать самым тёплым днём в Петербурге с начала года.

Фото: Piter.TV

Теги: лето, погода, санкт-петербург, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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