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24 июня может стать самым тёплым днём в Петербурге с начала года
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

24 июня может стать самым тёплым днём в Петербурге с начала года

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Температура воздуха в Петербурге 24 июня составит +25…+27 градусов.

Перед выходными погоду в Петербурге продолжит формировать антициклон. Его усилиями в регионе небольшая облачность и без дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 24 июня составит +25…+27, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер западный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Сегодняшний день в Северной столице может стать самым теплым с начала года. Пока в лидерах 11 июня, тогда температура достигла +24,9 градусов. В субботу ожидается около +28 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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