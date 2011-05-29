24 июня может стать самым тёплым днём в Петербурге с начала года

Температура воздуха в Петербурге 24 июня составит +25…+27 градусов.

Перед выходными погоду в Петербурге продолжит формировать антициклон. Его усилиями в регионе небольшая облачность и без дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 24 июня составит +25…+27, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер западный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Сегодняшний день в Северной столице может стать самым теплым с начала года. Пока в лидерах 11 июня, тогда температура достигла +24,9 градусов. В субботу ожидается около +28 градусов.

Фото: Piter.tv