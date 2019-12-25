Синоптик предположил, когда в Петербурге может выпасть первый снег

Пока ожидаются только дожди.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, когда в городе может пойти снег. Об этом сообщило издание iReactor 9 октября.

Колесов предположил, что снегопад в Петербурге возможен с приходом первого серьезного похолодания. Возможно, что они наступят в городе через несколько недель.

В ближайшее время снега ждать не придется, отметил синоптик. В городе прогнозируются в большинстве дожди, до середины октября будет медленное понижение температуры. Сам месяц Александр Колесов оценил как "теплый".

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предположил ранее, что снег может пойти уже 20 октября.

Фото: Piter.tv