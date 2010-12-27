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Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август
Сегодня, 10:26
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nadezhda_sib

Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август

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В пятницу, 2 августа, днем будет до +18.

Михаил Леус, специалист центра "Фобос", рассказал о том, чего стоит ожидать от погоды в ближайший месяц. По его словам, август будет прохладным. 

"Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться... его не будет",

- написал он в социальной сети. 

Сегодня, 2 августа, в Петербурге прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +16...+18. В городе на Неве будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится и будет ниже нормы - 755 мм.рт.ст. 

Как рассказал Михаил Леус, Северная столица находится на периферии обширного циклонического вихря. Его центр кружит над Средним Уралом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели обнаружили потерявшихся в Карелии туристов из Петербурга.

Фото: pixabay.com 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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