Спасатели обнаружили потерявшихся в Карелии туристов из Петербурга 

В данный момент их эвакуируют на вертолете.

Спасатели обнаружили ранее пропавшую в Карелии группу петербургских туристов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республики Карелия.

В данный момент 10 туристов эвакуируют на вертолете Ми-8, на борту которого находится оперативная группа спасателей. О состоянии группы нет никакой информации.

Напомним, что группа байдарочников из 10 человек направлялись к островам в Белом море в Карелии. Они не выходили на связь с 24 июля. По последним данным они знали о приближающемся шторме, и у них был достаточный запас еды и воды.

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