Петербуржцев ждет один день без дождей 9 ноября

К среде в город придет новый циклон, который принесет с собой очередную порцию осадков.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни. Вторник, 9 ноября, выдастся единственным сухим днем на этой неделе. К среде в Северную столицу придет новый циклон, который принесет с собой очередную порцию осадков. Об этом пишет 78.ru.

В ночные часы температура воздуха понизится до -5 градусов. Днем в городе ожидается от 0 до +3 градусов. В среду в Петербурге пройдут дожди с мокрым снегом. Возможна гололедица на дорогах. Ветер усилится до 15-17 м/с.

В четверг и пятницу, 11 и 12 ноября, влияние циклона на погоду сохранится. Столбики термометров будут показывать те же 0-5 градусов, осадки в основном будут идти в виде дождя. По словам Колесова, возвращение более теплой погоды маловероятно.

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Фото: Piter.TV