С балкона горящей квартиры на проспекте Ветеранов эвакуировали пенсионерку

87-летняя женщина от госпитализации отказалась.

В понедельник, 8 ноября, в Кировском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, в 9-этажном жилом доме на проспекте Ветеранов воспламенилась однокомнатная квартира.

Информация о возгорании поступила в 13:08. Огонь охватил площадь 30 квадратных метров. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. В 13:40 возгорание локализовали.

Очевидцы заметили на балконе квартиры пенсионерку. 87-летняя женщина просила о помощи. Ее эвакуировали спасатели. Она отказалась от госпитализации после осмотра медиков.

Ранее мы писали, что ночью в Красногвардейском районе сгорел частный дом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб